شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف: مشاعرنا لا تختلف عن الجماهير وهدفنا تحقيق إنجاز جديد بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تواجد الأهلي للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخ النادي بمونديال الأندية هو شرف كبير لكل لاعب يمثل الفريق في هذا التوقيت.

وأضاف أيمن أشرف: «لدينا طموحات كبيرة في النسخة الحالية، بعد الخبرات المكتسبة لدى هذا الجيل من آخر مشاركتين مع الأهلي، ونتطلع للذهاب بعيدًا، وتخطي إنجازات السنوات الماضية بإنجاز جديد يضاف لتاريخ النادي المشرف في كأس العالم للأندية».

وعن احتمالية مواجهة ريال مدريد وحديث الجمهور عن هذه المباراة قال: «أي لاعب يحلم بهذه المواجهة، لأن البطولة تجمعنا جنبًا إلى جنب مع واحد من أفضل أندية أوروبا والعالم، لكن الحديث عن هذه المباراة المحتملة هو أمر سابق لأوانه».

وأضاف: «تفكيرنا الآن فقط ينصب حول مباراة أوكلاند سيتي، ونتعامل مع البطولة مباراة تلو الأخرى. ندرس الفريق جيدًا، ونتطلع لتحقيق الفوز للصعود إلى الدور المقبل، ومواصلة طموحنا في كأس العالم للأندية».

وتابع: «التركيز وروح الفانلة الحمراء هما سر اللاعبين وسلاحهم قبل مواجهة أوكلاند سيتي. جميعًا نسعى لمواصلة العروض والنتائج الجيدة خلال الفترة الماضية لإسعاد جماهير الأهلي بفوز جديد».

وأشار أيمن أشرف إلى أن دور اللاعبين الكبار في هذا التوقيت لا يقتصر فقط فنيا والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، وإنما لهم دور مهم في نقل الخبرات للاعبين الصغار والعناصر الجديدة.

واستطرد: «لدينا خبرات تعلمناها من أجيال سابقة ونسعى دائما لنقلها للعناصر والأجيال الجديدة، لأن هذا ما تربينا عليه داخل النادي الأهلي».

وأردف: «النادي الأهلي هو عملاق القارة الإفريقية وكبير الأندية المصرية، وهدفنا أن نحقق إنجازًا جديدًا في كأس العالم للأندية بنسختها الحالية».

وأتم أيمن أشرف حديثه قائلا: «نشعر بالدعم الجماهيري لنا طوال الوقت وننتظرهم دائما خلفنا في المدرجات. هدفنا دائمًا رسم الفرحة على وجوههم. على يقين أننا نلعب من أجلهم ومن أجل فرحتهم التي لا تتجزأ عنا وعن مشاعرنا كلاعبين».

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس العالم للأندية بالمغرب.