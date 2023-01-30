شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الإثنين 30 يناير 2023 فى الدوري المصري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق غزل المحلة ضيفا ثقيلا على البنك الأهلي البنك الأهلي فى الخامسة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ16 لمسابقة الدوري، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

ويحتل غزل المحلة المركز السابع فى جدول الدوري برصيد 25 نقطة بعد الفوز فى المباراة الأخيرة على ملعبه على الزمالك بهدفين مقابل هدف، بينما يحتل البنك الأهلي المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة من 15 مباراة.

وأسندت لجنة الحكام مباراة البنك الأهلي وغزل المحلة إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة هشام القاضي، ويعاونه محمود عامر ومحمد عطا مساعدين، ومحمود رشدي حكمًا رابعًا، بجانب حكم فيديو محمد عباس قابيل، وأحمد جابر مساعد حكم فيديو.

تحمل المواجهة أهمية خاصة للقبرصي بابا فاسيليو المدير الفني الجديد للبنك الأهلي والذي يواجه المحلة فريقه السابق في أول ظهور، بعدما أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار التعاقد مع القبرصي بابا فاسيليو لتولي المسئولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، على أن يتولى أمير عبد العزيز منصب المدرب العام، كما قررت لجنة الكرة توجيه الشكر لمدير الكرة كريم حسن شحاتة، وذلك بعد التشاور مع المدير الفني الذي يفضل العمل بدون هذا المنصب.

وأعلن عبد الباقي جمال المدير الفني لغزل المحلة قائمة فريقه للمباراة وجاءت على النحو التالى: "عمرو شعبان – أحمد ميهوب – معاذ الحناوى – محمد نبيه – مصطفى العش – محمود علاء – محمد بازوكا – إبراهيما كونيه – أحمد رضا – هانى عادل – جبريال اوريك – مصطفى ديشا – خالد الأخميمى – محمد جابر – أحمد الشيخ – أحمد النادرى – حميد ماو – كريم مصطفى – أحمد الجعيدى – عبده يحيي – أجويرو – حازم مرسى".