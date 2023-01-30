شكرا لقرائتكم خبر عن الضاوي: الأهلي يتنفس بالبطولات.. ودعم الجماهير أكبر حافز لمواصلة الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فخره الشديد بالتواجد مع الأهلي في نسخة كأس العالم للأندية الحالية بالمغرب.

وقال الضاوي: «سعيد جدا بروح اللاعبين في الفريق، الجميع التف حولي منذ الانضمام للأهلي ويحاولون مساعدتي للدخول في الأجواء سريعًا، وهذا ما حدث».

وأضاف: «بدأت التعود على الأجواء في مصر وفي الفريق منذ وصولي، وسعيد باللعب للنادي الأهلي جدا، وأتمنى أن يكون لي دور في مسيرة الفريق الناجحة».

وتابع: «نتطلع لإنجاز جديد بقميص الأهلي في مونديال الأندية بالمغرب. نسعى لمواصلة المسيرة المليئة بالبطولات منذ أكثر من 100 سنة. فهذا الكيان يتنفس بالبطولات».

واستطرد: «جماهير الأهلي تدعمني في كل مكان بالقاهرة، وأقل رد لهذا الترحيب الذي ألقاه منذ وصولي هو السعي دائمًا لتقديم أفضل ما لديَّ، لخدمة الفريق وإسعاد جماهيره الكبيرة والوفية».

واختتم كريستو حديثه قائلا: «هذا اللقب يلازمني منذ الطفولة وقبل اللعب بصفوف النجم الساحلي، أطلقته عليَّ أسرتي وأصدقائي في الطفولة، ويتعلق بلعبي كرة القدم وأنا في طفولتي، وسعيد باستمرار اللقب على لسان جماهير الأهلي حتى الآن».

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس العالم للأندية بالمغرب.