شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة: كلنا على قلب رجل واحد من أجل تحقيق إنجاز جديد للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالمشاركة الرابعة له في تاريخه مع الأهلي في كأس العالم للأندية في نسختها الحالية بالمغرب.

وأكد ربيعة أن جميع اللاعبين في حالة تركيز كاملة، من أجل تحقيق إنجاز جديد يليق باسم الأهلي وجماهيره.

وأضاف: «نخوض النسخة الحالية لكأس العالم للأندية في أجواء وفترة إعداد أفضل من الموسم الماضي».

وتابع: «شاركت في نسختين من البطولة مع الجيل السابق ونسختين مع الجيل الحالي، والجميع يتسابق من أجل تقديم الأفضل للنادي والمساهمة في وضع بصمة تسعد الجماهير».

وأشار ربيعة إلى أن اللاعبين بدأوا منذ فترة مشاهدة فريق أوكلاند سيتي، للتجهيز للمباراة المرتقبة في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب.

وأوضح أن اللاعبين والجهاز الفني يتعاملون مع منافسات البطولة مباراة تلو الأخرى، ولا يفكر أحد في الأدوار المتقدمة في البطولة من الآن، خاصة أن مواجهة أوكلاند سيتي هي مفتاح الاستمرار في البطولة.

وأتم ربيعة حديثه: «جماهير الأهلي الداعمة لنا في كل المناسبات نتمنى أن تكون خلفنا في البطولة من أجل مواصلة المسيرة، خصوصًا أننا جميعا هدفنا إسعادهم بمزيد من الإنجازات والبطولات».

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس العالم للأندية بالمغرب.