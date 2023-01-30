شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستأنف تدريباته بعد انتهاء الراحة استعداداً لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة الأول بالنادي المصري ، تحت القيادة الفنية لحسام حسن مدرب الفريق،اليوم الاثنين، لاستئناف تدريباته استعداداً للمباراة المقبلة أمام سموحة، بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي حصل عليها الفريق عقب الهزيمة أمام فاركو بهدفين مقابل هدف فى الجولة الـ15 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ويستعد النادي المصري لمواجهة سموحة فى المباراة المقرر لها 7 فبراير المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام باستاد السويس الجديد، ويعود المصري إلى التدريبات بمعسكره في القاهرة استعداداً للقاء المرتقب.

ويفتقد النادي المصري لخدمات الثنائي، إيزي إيميكا وإلياس الجلاسى في اللقاء المقبل أمام سموحة، وذلك بعدما تعرض إيميكا للطرد في مباراة فاركو الماضية، بينما حصل الجلاسي على الإنذار الثالث.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة بعدما خاض 16 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل في 8 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 15 هدفا واستقبلت شباكهم 17.