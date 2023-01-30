ريال مدريد يتعثر بالتعادل أمام سوسييداد ويعود لنزيف النقاط

نجح ريال سوسييداد بفرض التعادل السلبي على مستضيفه ريال مدريد 0-0 الأحد ضمن المرحلة 19 من الدوري الإسباني.



رصيد ريال مدريد بات 42 نقطة في المركز الثاني، وبات بعيداً بفارق 5 نقاط عن المتصدر غريمه برشلونة، يليه ريال سوسييداد في المركز الثالث بـ39 نقطة.



ودخل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي اللقاء باحثاً عن إعادة الفارق الذي يفصله عن برشلونة إلى ثلاث نقاط بعد فوز الأخير على جيرونا 1-0 السبت، لكن البرازيلي فينيسيوس جونيور ورفاقه عجزوا عن استثمار أفضليتهم والوصول الى شباك الحارس أليخاندرو ريميرو.



وكانت المباراة هامة جداً لسوسييداد الذي يتخلف بفارق ثلاث نقاط فقط عن مضيفه، وقد عرف النادي الباسكي كيف يتعامل مع الضغط والصمود بوجه هجمات لاعبي أنشيلوتي.



وتبادل الفريقان الهجمات والفرص وكان ريال الأخطر بفضل توغلات فينيسيوس جونيور الذي قام بلمحات فنية رائعة، لكن النادي الملكي انتظر حتى الدقيقة 32 للتسديد بين الخشبات الثلاث بمحاولة بعيدة للألماني توني كروس تألق الحارس ريميرو في صدها، ثم كرر الأمر في وجه تسديدة الفرنسي كريم بنزيمة بعد جملة جماعية رائعة (35).



وواصل ريال أفضليته وكاد أن ينهي الشوط الأول بهدف التقدم عبر فينيسيوس بعد خطأ دفاعي فادح وتمريرة من بنزيمة لزميله البرازيل، لكن الأخير اصطدم بتألق ريميرو الذي أبقى التعادل سيّد الموقف (1+45).



واستمر تألق ريميرو الذي وقف مجدداً في وجه محاولة أخرى لفينيسيوس (49)، ثم بدأ الاحباط يشق طريقه الى لاعبي النادي الملكي نتيجة عجزهم عن استثمار أفضليتهم وتحويلها إلى أهداف.



ومن إحدى فرصه النادرة كاد سوسييداد أن يخطف التقدم عبر الياباني تاكيفوسا كوبا لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا كان على الموعد لإنقاذ الموقف (61).



ومرة أخرى، كان ريميرو بالمرصاد لريال في فترة كان خلالها سوسييداد الطرف الأفضل وذلك بتصديه لمحاولة أخرى من فينيسيوس (72).



ورغم لجوء أنشيلوتي الى المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش وماركو أسينسيو، بقي سوسييداد صامداً حتى صافرة النهاية لينال نقطة من ملعب "سانتياغو برنابيو".



(بي إن سبورت)