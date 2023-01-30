شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور: لن ألعب فى مصر إلا لنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إنه يرغب فى الاحتراف الخارجى، مشيرا إلى أنه فى حال عودته لمصر لن يلعب إلا للفريق الأبيض، خصوصا أنه يعتبره بيته.

وأكد إمام عاشور أنه يتمنى موافقة النادى الأبيض، على رغبته فى الاحتراف الخارجى، خصوصا بعد تلقيه عرضا من نادى ميتلاند الدنماركى.

وأضاف عاشور، خلال فيديو على قناة الزمالك، أن النادى الأبيض بيته وكان حلمه منذ الطفولة، موضحا أنه تحت أمر الزمالك فى أى وقت، ولكن فرصة الاحتراف تأتى مرة واحدة، ويتمنى الحصول عليها.

وأوضح إمام عاشور أنه متمسك بخطوة الاحتراف الخارجى، خصوصا أنها تعد جيدة بالنسبة له فى هذا السن ولن تتعوض، مشيراً إلى أنه فى النهاية سيلتزم بقرار نادى الزمالك.

وتابع عاشور باكياً: "عايز أشكر زملائى على الفترة الماضية وبحبهم، وأتمنى لهم التوفيق خلال الفترة القادمة وأشكرهم على الدعم".