شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح إمام عاشور مهلة 24 ساعة للتفكير فى عدم رحيله عن الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت إدارة نادى الزمالك إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض، مهلة 24 ساعة للتفكير بشأن العدول عن قراره برغبته فى الاحتراف الخارجى والبقاء داخل صفوف الفريق الأبيض.

وتمسكت إدارة نادى الزمالك ببقاء اللاعب مقابل ترضيته ماديا فى العقد، خصوصا أن اللاعب من حقه التوقيع لأى ناد يناير المقبل 2024، دون الرجوع لإدارة النادى الأبيض.

فى سياق متصل قال إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إنه يتمنى موافقة النادى الأبيض، على رغبته فى الاحتراف الخارجى، خصوصا بعد تلقيه عرضا من نادى ميتلاند الدنماركى.

وأكد عاشور، خلال فيديو على قناة الزمالك، أن النادى الأبيض بيته وكان حلمه منذ الطفولة، موضحا أنه تحت أمره فى أى وقت، ولكن فرصة الاحتراف تأتى مرة واحدة، ويتمنى الحصول عليها.

وأوضح إمام عاشور أنه متمسك بخطوة الاحتراف الخارجى، خصوصا أنها تعد جيدة بالنسبة له فى هذا السن ولن تتعوض، مشيراً إلى أنه فى النهاية سيلتزم بقرار نادى الزمالك.

وتابع عاشور باكياً: "عايز أشكر زملائى على الفترة الماضية وبحبهم، وأتمنى لهم التوفيق خلال الفترة القادمة وأشكرهم على الدعم".