شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 29 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب اجتماعًا تنسيقيًّا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمناقشة بعض التعليمات الإدارية والفنية والتنظيمية للبطولة.

وعرض مسؤولو «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة، والمستجدات التنظيمية ولوائح البطولة التى يتم تطبيقها، وحضر الاجتماع الطاقم الإداري للبعثة، والجهاز الفني والإداري، واللاعبون.