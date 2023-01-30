شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 29 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب اجتماعًا تنسيقيًّا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمناقشة بعض التعليمات الإدارية والفنية والتنظيمية للبطولة.
وعرض مسؤولو «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة، والمستجدات التنظيمية ولوائح البطولة التى يتم تطبيقها، وحضر الاجتماع الطاقم الإداري للبعثة، والجهاز الفني والإداري، واللاعبون.
فاز منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، على نظيره المجرى بنتيجة 36/35 بالوقت الإضافي، فى ختام مشواره ببطولة العالم المقامة فى بولندا والسويد لتحديد المركزين السابع والثامن، لينهى مشواره سابعاً.
انتهى الشوط الأول 17/11 بنتيجة لصالح المنتخب المصرى وسط سعى الفراعنة فى هذه المواجهة للاحتفاظ بالمركز السابع الذى حققه الفراعنة فى آخر نسخة 2021 والتى أقيمت فى مصر.