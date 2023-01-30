شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأحد 29-1-2023 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأحد 29-1-2023 في الدورى المصرى ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى الزمالك وفيوتشر وواجه إنبى نظيره سموحة، ولعب بيراميدز ضد سيراميكا.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالى:

إنبى 0 – 2 سموحة

حقق فريق سموحة فوزا مثيرا على إنبى بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، الأحد، باستاد بتروسبورت، فى منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

جاء الهدف الأول فى الدقيقة 28 بعد كرة مقوسة داخل منطقة الجزاء من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح سموحة لتصل إلى حسين فيصل الذى راوغ المدافع وأرسل عرضية من يسار المنطقة ليسدد محمود شبانة رأسية متقنة داخل الشباك، فيما جاء الهدف الثانى من تمريرة من حسين فيصل إلى حسام حسن الذى أرسل تمريرة عرضية إلى أحمد مصطفى الذى سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

بهذه يحتل فريق سموحة المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 19 نقطة من 16 مباراة، حيث فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 7 مباريات، وخسر 5 مباريات، أحرز فى إجمإلى مبارياته 11 هدفا، بينما استقبل مرماه 13 هدفا، بينما يحتل انبى المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.

الزمالك 2-1 فيوتشر

حقق فريق الزمالك تحت قيادة أسامة نبيه، فوزًا مهمًا على فيوتشر بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، فى الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 29 فى المركز الرابع، بعدما خاض 16 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل في 5، وخسر 3، وسجل لاعبوه 25 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 13 هدف، وفى المقابل تجمد رصيد فيوتشر عند النقطة 31 فى المركز الثالث، بعدما خاض 16 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات، وتعادل فى 7، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 21 هدفا، واستقبلت شباكه 13.

سيراميكا 2-2

تعادل بيراميدز مع سيراميكا بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 16 من بطولة الدوري المصري.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز إلى 31 نقطة وارتقى للمركز الثاني في ترتيب جدول الدوري، بينما وصل سيراميكا للنقطة 18 في المركز الحادي عشر بترتيب جدول الدوري.

سجل رمضان صبحي هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، فيما تعادل محمد إبراهيم لسيراميكا في الدقيقة 35 من ركلة جزاء أيضا، بينما تعرض أحمد سامي لاعب بيراميدز للطرد بسبب عرقلة ميدو جابر.

وتقدم بيراميدز مجددا في الدقيقة 57 عن طريق عبد الله السعيد بعد هجمة منظمة من الجبهة اليمنى، قبل أن يتعادل صلاح محسن لسيراميكا في الدقيقة 90.