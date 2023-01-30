شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور: أتمنى موافقة الزمالك على عرض الاحتراف والفرصة لا تتكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إنه يتمنى موافقة النادى الأبيض، على رغبته فى الاحتراف الخارجى، خصوصا بعد تلقيه عرضا من نادى ميتلاند الدنماركى.

وأكد عاشور، خلال فيديو على قناة الزمالك، أن النادى الأبيض بيته وكان حلمه منذ الطفولة، موضحا أنه تحت أمره فى أى وقت، ولكن فرصة الاحتراف تأتى مرة واحدة، ويتمنى الحصول عليها.

وأوضح إمام عاشور أنه متمسك بخطوة الاحتراف الخارجى، خصوصا أنها تعد جيدة بالنسبة له فى هذا السن ولن تتعوض، مشيراً إلى أنه فى النهاية سيلتزم بقرار نادى الزمالك.

وتابع عاشور باكياً: "عايز أشكر زملائى على الفترة الماضية وبحبهم، وأتمنى لهم التوفيق خلال الفترة القادمة وأشكرهم على الدعم".

وتلقت إدارة نادى الزمالك عرضًا من أحد أندية الدورى الدنماركى لضم إمام عاشور، لاعب وسط فريق الكرة الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقدم النادى الدنماركى عرضًا للزمالك منذ عدة أيام يطلب خلاله التعاقد مع إمام عاشور فى الميركاتو الشتوى الجارى، وقدم الفريق الدنماركى العرض بمبلغ جيد دفع إدارة القلعة البيضاء لدراسة الأمر.