شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعين مجلسا مؤقتا لنادى الإسماعيلى برئاسة اللواء الحديدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية قرارا بتشكيل اللجنة المؤقتة التى ستتولي إدارة شؤون النادى الإسماعيلى خلال الفترة المقبلة وحتى انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى.

وقد تم عرض التشكيل النهائي المقترح لأعضاء اللجنة على وزير الشباب والرياضة والذى وجه لمديرية الشباب والرياضة بالاسراع فى استصدار القرار حتى تتمكن اللجنة من استلام النادى خلال الأسبوع الجاري من لجنة التسليم والتسلم على أن تستمر لجنة المختصين من فحص الشؤون المالية وأعمال الرقابة المالية للنادى والتى من المتوقع أن تنتهي منها مع نهاية الأسبوع المقبل.

وتضمن تشكيل الجنة المؤقتة كل من:

اللواء أبو بكر الصديق الحديدى

محمد شيحة إبراهيم

محمد إبراهيم احمد

أحمد جمال فهيم

المستشار الطاهر الشافعى

مروة عرابي

نصر الدين المصطفي

إسماعيل حفنى

إضافة إلى كل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط.