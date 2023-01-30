شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الدراويش: الإسماعيلى به مشكلات ونحتاج دعم الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أبو بكر الحديدي، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاسماعيلي، جماهير الدراويش بالالتفاف حول القلعة الصفراء ودعم اللجنة في الفترة المقبلة.

وقال الحديدي، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم سبورت" مع الإعلامي سيف زاهر: نحن كتيبة منفصلة تتولى المسؤولية في ظروف صعبة جدا، أطلب فقط من الجماهير الدعم، تولينا المسؤولية في وقت اعتذر فيه الكثير من أبناء الاسماعيلية لظروف خاصة.

وأضاف: أتمنى أن نكون موفقين، الإسماعيلي به مشاكل كثيرة جدا، سنهتم بفريق الكرة أولا وقطاع الناشئين، ونأمل في أن تكون هناك موارد خاصة بالنادي وكل شيء سيسير، كما يتمنى عشاق الإسماعيلي.

وتابع: لدينا جهاز فني على مستوى رائع وميدو بطل تحمل المسؤولية بمفرده قي ظروف صعبة، الإسماعيلية طول عمرها تطرح مانجة ولاعيبة مهارية.

واستطرد: أشكر جماهير الزمالك والأهلي وكل الكيانات التي تساند الدراويش، أعتقد أن المدة قد تكون ستة أشهر أو سنة ليس لدي معلومة محددة عن مدتنا حتى الآن.

واختتم: أنا ومجلسي كلنا من أبناء الإسماعيلية وقبلنا المهمة رغم رفض الكثيرين، لأننا مش هنسيب الإسماعيلي يغرق لوحده عايزين الكيان يعيش.