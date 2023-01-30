شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى الفريق الوحيد بلا خسارة فى الدورى هذا الموسم بعد هزيمة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صبت هزيمة فيوتشر أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد، في مصلحة النادي الأهلي، متصدر جدول الترتيب، حيث بات الفريق الوحيد بلا هزيمة في المسابقة هذا الموسم.

ولعب الأهلي 15 مباراة هذا الموسم، تمكن من الفوز في 11 مباراة وتعادل 4 مرات ولم يتلق هزيمة، بينما جاءت هزيمة فيوتشر لتوقف سلسلة اللا هزيمة للفريق والتي استمرت في الـ15 الماضية.

ووسعت هذه الهزيمة الفارق بين الأهلي متصدر الترتيب وفيوتشر وبيراميدز المنافسان على الوصافة إلى 6 نقاط كاملة، علما بأن الأهلي لعب مباراة أقل بعدما تأجلت مباراته أمام حرس الحدود التي كان مقررا لها اليوم.

وحقق فريق الزمالك تحت قيادة أسامة نبيه، فوزا مهما على فيوتشر بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، فى الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 29 فى المركز الرابع، بعدما خاض 16 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل في 5، وخسر 3، وسجل لاعبوه 25 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 13 هدف، وفى المقابل تجمد رصيد فيوتشر عند النقطة 31 فى المركز الثالث، بعدما خاض 16 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات، وتعادل فى 7، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 21 هدفا، واستقبلت شباكه 13.