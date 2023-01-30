شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى الفريق الوحيد بلا خسارة فى الدورى هذا الموسم بعد هزيمة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر
ولعب الأهلي 15 مباراة هذا الموسم، تمكن من الفوز في 11 مباراة وتعادل 4 مرات ولم يتلق هزيمة، بينما جاءت هزيمة فيوتشر لتوقف سلسلة اللا هزيمة للفريق والتي استمرت في الـ15 الماضية.
وحقق فريق الزمالك تحت قيادة أسامة نبيه، فوزا مهما على فيوتشر بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، فى الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 29 فى المركز الرابع، بعدما خاض 16 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل في 5، وخسر 3، وسجل لاعبوه 25 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 13 هدف، وفى المقابل تجمد رصيد فيوتشر عند النقطة 31 فى المركز الثالث، بعدما خاض 16 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات، وتعادل فى 7، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 21 هدفا، واستقبلت شباكه 13.