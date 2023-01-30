شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يقدم مبادرة بعودة فيريرا لقيادة الجهاز الفنى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم أسامة نبيه، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مبادرة بعودة البرتغالى جوسفالدو لقيادة الفريق الأبيض مرة أخرى، خصوصاً ان البروفيسور مدرب كبير.

وقال أسامة، خلال فيديو تمت إذاعته على قناة الزمالك: "البروف واحد وعظيم وتاريخه مشرف وعظيم ودا بيته زى ما هو بيتنا سعيد انى اشتغلت معاه ولا أخجل من إني أساعده تانى وبرحب بيه في أي وقت".

وفاز فريق الزمالك تحت قيادة أسامة نبيه،على فيوتشر بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على استاد القاهرة الدولى، فى الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليكون ذلك أول انتصار للأبيض فى 2023.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 29 فى المركز الرابع، بعدما خاض 16 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل في 5، وخسر 3، وسجل لاعبوه 25 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 13 هدفا، وفى المقابل تجمد رصيد فيوتشر عند النقطة 31 فى المركز الثالث، بعدما خاض 16 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات، وتعادل فى 7، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 21 هدفا، واستقبلت شباكه 13.