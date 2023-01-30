شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان: ميتلاند قدم أكبر عرض فى تاريخ النادى لإمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد زيدان، نجم الكرة المصرية السابق، كواليس مفاوضات إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك، مع فريق ميتلاند الدنماركي، والذي سبق لزيدان اللعب بين صفوفه.

وقال زيدان، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": أي ناد في العالم يمتلك لاعبا لديه القرار في تحديد مصيره وتتبع خطواته، والعرض هو الأهم والقيمة المادية، أما عودة اللاعب بعد تجربته الاحترافية، فغير مهم أين سيلعب بعد ذلك، النادي الدنماركي سألني من أسبوعين على إمام عاشور وهل يتناسب مع طريقة لعبهم الدوري الدنماركي ورؤيتي لمستقبله.

أضاف: قلت لهم إنه لاعب كبير في الدوري والمنتخب الوطني وعنده إمكانيات، ولو انضم لناد كبير في أوروبا سيطور نفسه، الأمر كان بيني وبين النادي في البداية حتى حدثت بعض الأمور فتحدثت مع إمام ونصحته نصائح أخوية من تجربتي في الدوري الدنماركي وفريق ميتلاند.

وتابع: طلبت من إمام ألا يشتت نفسه وطالما أن الزمالك لديه موافقة على رحيله فلا يلتفت لأي شيء، وقلت له في هذه الفترة ستأتيك عروض كثيرة ويجب أن تفكر في الاحتراف ولكن لا تفكر في النقلة الكبيرة ولكن في مكان تثبت فيه نفسك وصلاح لم ينتقل للدوري الانجليزي في البداية.

واختتم: ميتلاند أبلغني أنهم وضعوا له عرضا هو الأكبر في تاريخ النادي، وإمكانيات إمام تؤهله ليسير بشكل جيد جدا مع ميتلاند والفريق سيكون محطة كبيرة في مسيرة إمام.