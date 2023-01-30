شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد قندوسى رابع جزائرى يلعب فى الدورى المصرى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي الأهلي ضم الجزائري أحمد قندوسي، لاعب وفاق سطيف، ليكون رابع الصفقات الشتوية للفريق الأحمر، لينضم قندوسي إلى قائمة 4 لاعبين من الجزائر أو "محاربو الصحراء" كما يطلق عليهم، يتنافسون للتألق في دوري رابطة الأندية المصرية.

أحمد قندوسي

يعتبر قندوسي رابع صفقات الأهلي الشتوية بعد التعاقد مع كل من: خالد عبد الفتاح ومروان عطية ومحمد الضاوي "كريستو"، وجاءت أرقام قندوسي حسب موقع "ترانسفيرماركت" كالتالي:

شارك في: 107 مباريات

سجل: 22 هدفا

صنع: 19 هدفا

السن: 23 عاما

القيمة السوقية: 1.3 مليون يورو

الطول: 1.76 سم

ثنائي المصري

يضم النادي المصري ثنائي جزائري بين صفوفه وهما، عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب الفريق، والذي شارك في 13 مباراة مع الفريق البورسعيدي، سجل خلالهم هدفين وصنع هدف ثالث، بينما شارك المدافع عماد الدين بوبكر في والذي شارك أيضاً في 13 مباراة صنع خلالهم هدفاً.

رزقي حمرون

اقتحم الجزائري رزقي حمرون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، قائمة أسرع هدف في بطولة الدوري المصري الممتاز بقوة عقب إحرازه هدف التقدم في مرمى المصري مساء، السبت في الثانية 24 ليحتل به المركز الثامن في ترتيب أسرع هدف في الدوري، هدف رزقي في مرمى المصري جعله يتقاسم المركز الثامن مع محمود عبد المنعم كهربا، بعد أن نجح الأخير في إحراز هدف بقميص الزمالك في مرمى الاتحاد في الثانية 24.

مسيرة بن خماسة تنتهي مع الدراويش

لم تكلل تجربة الجزائري بن خماسة مع النادي الإسماعيلي بالنجاح، حيث انتهت بانقطاع اللاعب عن التدريبات لعدم حصوله على مستحقاته المالية، بعدما شارك في 3 مباريات هذا الموسم.