شكرا لقرائتكم خبر عن بابافاسيليو يعلن قائمة البنك الأهلى لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار بابافاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الإثنين ويستضيفها استاد القاهرة في تمام الخامسة مساءً.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل _ أحمد صبحي

خط الدفاع.. أحمد ياسين _ محمود الجزار _ أمير مدحت _ أحمد العش _ أسامة ابراهيم _ عاصم صلاح _ إسحاق يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمد بسيوني _ أحمد سعيد _ محمود سيد _ محمد هلال _ محمود قاعود _ إسلام جابر _ أحمد ياسر _ موسي دياوارا

خط الهجوم.. كريم بامبو _ أسامة فيصل

وتشهد القائمة استمرارا غياب محمود الزنفلي وحمدي علاء ورزاق سيسيه للتأهيل ما بعد الإصابة.

وفى سياق متصل أصدر نادى البنك الاهلى وغزل المحلة بيانا مشتركا حول أزمة رحيل ثنائى الجهاز الفنى نيكولاس محلل الأداء وأحمد فتحى المعد البدنى، وانضمامهما للجهاز الفنى الجديد بقيادة بابا فاسيليو.

وجاء البيان كالتالى: "خلال اتصال هاتفي بين اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، وأسامة خليل رئيس نادي غزل المحلة، أكد اللواء أشرف نصار احترام إدارة نادى البنك الأهلي لجماهير المحلة العظيمة ولإدارة نادى غزل المحلة المحترمة".

كما أكد حرصه وإدارة نادي البنك الأهلي على عدم الإضرار بمسيرة فريق غزل المحلة، وأن مشاركة المدربين نيكولاس محلل الأداء، وأحمد فتحي مدرب اللياقة، فى تدريب نادي البنك الأهلي قبل الحصول على إخلاء الطرف من نادي غزل المحلة، ووفقا للقواعد واللوائح المعمول بها، والذى تسبب فى سوء تفاهم بين الناديين لم يكن عن قصد أو تعمد من إدارة نادي البنك الأهلي.

واحتراما لميثاق الأخلاق الرياضي وتمسكا بالعلاقات الطيبة بين الناديين فقد اتفق رئيسا الناديين علي عدم حضور المدربين المذكورين لتدريبات فريق البنك الأهلي خلال الاستعدادات لمبارة الفريقين وكذا عدم التواجد ضمن الجهاز الفني خلال المباراة المقرر إقامتها غدا الإثنين 30 يناير 2023.

كما اتفق رئيسا الناديين على أن يقوم المدربان بالتوجه إلى نادى غزل المحلة صباح الثلاثاء وفسخ تعاقدهما والحصول على إخلاء الطرف من النادي.

وأثني أسامة خليل، رئيس نادي غزل المحلة، على المبادرة الطيبة من رئيس نادى البنك الأهلي اللواء أشرف نصار بسرعة التواصل لحل الأزمة قبل تفاقمها، ووجه الشكر لإدارة نادي البنك الأهلي التي ضربت مثلا يحتذي به في إعلاء الأخلاق بين أطراف المنظومة الرياضية وتغليب المصلحة العامة بما يدعم إستقرار المنظومة الكروية.