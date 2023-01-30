شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: عشت تجربة مريرة وغياب الونش أثر على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حلمي طولان، المدير الفني السابق للبنك الأهلي، أن المدرب يعتبر هو الحلقة الأضعف دائما في المنظومة الكروية بمصر.

وقال طولان عن تجربته القصيرة مع فريق البنك الأهلي: عشت تجربة مريرة لأول مرة أتولى مسؤولية فريق وأرحل بعد شهر واحد، وهما اللي مشوني، ليس المدرب هو المسؤول دائما، المدرب كبش فداء يجب أن تتغير المفاهيم خاصة لدى الإدارات.

وأضاف متحدثا عن إقالة فيريرا من الإدارة الفنية لنادي الزمالك: المباريات السابقة شهدت تراجع مستوى الزمالك، لذلك كان رحيله قرارا سهلا، ولكن فيريرا قدم الكثير للزمالك، وغياب الونش عن خط ظهر الزمالك أثر كثيرا.