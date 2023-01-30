شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يوافق على إعارة عبده يحيى لفريق المصرى مقابل 2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة أسامة خليل، على طلب النادى المصرى البورسعيدى باستعارة مهاجم الفريق عبده يحيى لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وجاءت موافقة مسئولى نادى غزل المحلة على رحيل اللاعب عقب الاتفاق على دفع مبلغ قدره 2 مليون جنيه مقابل الإعارة وأحقية الشراء مقابل 6 ملايين جنيه.

ومن المقرر أن تكون مباراة المحلة أمام البنك الأهلي المقرر لها اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 16 بالدوري، هي الأخيرة لعبده يحيى قبل الانضمام للمصري.

وضم النادي المصري 6 صفقات شتوية حتى الآن وهم، سعيدو وعزام من الفيوم، شريف دابو، رجب عمران من سيراميكا، وأحمد عماد وحسام جريشة من بروكسي.

ومنح حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة، وذلك بعد الهزيمة التي تلقاها النادي البورسعيدي أمام فاركو بهدفين مقابل هدف، في الجولة رقم 15 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ومن المقرر أن يستأنف النادي المصري تدريباته اليوم الإثنين، داخل معسكره بالقاهرة، وذلك استعداداً لمواجهة سموحة في الجولة 17 بالدوري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة سموحة فى المباراة المقرر لها 7 فبراير المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام باستاد السويس الجديد.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة بعدما خاض 16 مباراة، فاز خلالها بـ4 مباريات وتعادل في 8 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 15 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا آخر.