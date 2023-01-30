شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية: أتمنى مواجهة الريال بمونديال الأندية والفوز بكل البطولات مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته بالتواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية والتي تقام في المغرب.

وأكد مروان عطية أن وجوده مع الأهلي في كأس العالم للأندية بعد أيام من انضمامه للفريق شرف كبير له، متمنيًا أن يكون على قدر المسؤولية لتقديم أفضل ما لديه.

وأشار مروان إلى أنه يحلم بتحقيق ميدالية وإنجاز جديد مع زملائه يضاف لسجل الأهلي المشرف في مشاركات كأس العالم للأندية، وتليق بالدعم الجماهيري الذي يلقاه اللاعبون طوال الوقت.

ولفت مروان إلى صعوبة تلك المواجهة التي يستهل الأهلي مشواره بها في كأس العالم للأندية بالمغرب أمام أوكلاند سيتي.

وقال لاعب الأهلي: «بالتأكيد جميع اللاعبين تتمنى تخطي أدوار البطولة الأولى والوصول لمواجهة ريال مدريد، وتحقيق إنجاز جديد في البطولة».

وأضاف: «نركز في المباراة الأولى وتحقيق الفوز. نتعامل خطوة بخطوة في البطولة لتحقيق أهدافنا نحو ميدالية جديدة».

وتابع: «أسرتي كانت في غاية السعادة بانضمامي للفريق وأيضا بوجودي مع الأهلي في معسكر كأس العالم للأندية، وأتمنى أن أقدم شيئًا يليق بدعمهم المستمر لي».

واستطرد: «نشكر جماهير النادي الداعمة لنا في كل وقت، وأتمنى أنا وزملائي أن نقدم كل ما لدينا من جهد ونوفق في تحقيق الفوز وإهدائه لهم».

وأتم مروان عطية حديثه: «كل اللاعبين تدعمني أنا وزملائي الجدد لزيادة حالة الانسجام بيننا، وهذا يسهل مهمتي مع الفريق».

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس العالم للأندية بالمغرب.