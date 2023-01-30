شكرا لقرائتكم خبر عن محلل أداء أسوان يتحدث عن مميزات أحمد بلحاج وما ينقصه ليعيد تجربة "بن شرقي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد أبو العلا، محلل أداء فريق أسوان، عن المغربي أحمد بلحاج، لاعب فريق زهرة الجنوب، مشيرا إلى أن بلحاج لاعب جيد وصغير في السن ولديه ثقة بنفسه وإمكانياته كبيرة، وتطور أداؤه فنيا وتكتيكيا مع أيمن الرمادي المدير الفني لأسوان.

وقال أبو العلا، خلال تصريحات خاصة، إن بلحاج أصبح ملتزما في أداء الواجبات الدفاعية وتطورت أدواره الدفاعية، مشيرا إلى أن اللاعب يجيد اللعب في مركزي الجناح والوسط المساند "رقم 8" بنفس المستوى، وهو لاعب ذكي يشبه مواطنه عبد الكبير الوادي لاعب فيوتشر الحالي اول بدايته بعد القدوم إلى مصر.

وأضاف: "بلحاج شبيه في طريقه لعبه مع مواطنه أشرف بن شرقي وان كان الأخير أعلى من حيث المستوى الفني، ولكن ينقصه أن يطور أدائه في اللعب على مرمى المنافسين، ويزيد المحاولات على المرمى ودخول منطقه جزاء المنافس والتدرب على تصويب الركلات الثابتة".

وتابع: "هناك تطور واضح في أداء بلحاج ولفت الأنظار وأتوقع ظهوره الفترة القادمة بشكل أفضل، سواء استمر معنا أو رحل لأي من الأندية الراغبة في التعاقد معه".

يذكر أن هناك أكثر من ناد مهتم بالتعاقد مع أحمد بلحاج مثل الزمالك وبيراميدز وسيراميكا.