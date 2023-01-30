شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: الفوز على فيوتشر كان مهما.. وهذا سبب استبعاد فتوح من قائمة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أسامة نبيه، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن سعادته بتحقيق الفوز على فيوتشر بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أكد نبيه، خلال تصريحات في المؤتمر الصحفى، أن الزمالك استطاع الفوز على فريق محترم تحت قيادة فنية جيدة، على رأسها على ماهر وتسير بخطى ثابتة في الدورى، لافتاً إلى أن فوز اليوم الأحد يأتي بعد مرحلة صعبة مر بها الفريق الأبيض على صعيد النتائج.

وأشار نبيه إلى أنه الفوز على فيوتشر كان مهما وضروريا لاستعادة الثقة والروح والإصرار، موضحا أن الفريق الأبيض أُتيحت له أكثر من فرصة في الشوط الأول، والتعامل في الشوط الثانى من اللقاء كان منظماً من الناحية التكتيكية.

وأوضح المدير الفني للزمالك أن جميع المباريات المقبلة للزمالك في الدورى ستكون صعبة بسبب موقف الفريق في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز، موجها الشكر لجماهير الفريق الأبيض التي تساند الفريق دائماً في كل الظروف.

وكشف نبيه أنه يسعى لمواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة من الدوري حتى يحصلوا على دفعة معنوية قبل خوض المعترك الأفريقي، والذى يبدأ بمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى، مؤكداً أن مثل هذه المواجهات الأهم فيها المكسب وليس الأداء.

وتحدث نبيه عن سبب استبعاد احمد فتوح من قائمة الزمالك، موضحا أن اللاعب غير جاهز فنيا لابتعاده عن التدريبات الجماعية لفترة ليست بقليلة، لافتا إلى أنه مع الوقت سيكون جاهزا مع تخصيص وحدات تدريبية له، متوقعا أن تكون بداية اللاعب في مباراة فاركو المقبلة.

وأكد نبيه أن سيف الدين الجزيرى من اللاعبين الذين يحتاجون لمعاملة خاصة وشحن معنوى، مشيرا إلى أنه عمل طوال اليومين الماضيين على تنشيط هذه الجزئية، مختتما: "كانت لدى حيرة في التغييرات بسبب الأداء الرائع من اللاعبين الأساسيين على أرض الملعب وتراجعنا في الشوط الثانى للحفاظ على الفوز في ظل المنعطف الصعب الذى يمر به الفريق".