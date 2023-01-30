شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وأوكلاند سيتى فى افتتاح كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى ، على دراسة مباريات فريق أوكلاند سيتى للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته فى افتتاح مشوار الأهلى بكأس العالم للأندية وذلك كونها أهم مباراة فى البطولة لأن الفوز بها يتيح للمارد الأحمر مواصلة مشواره فى المونديال. موعد مباراة الاهلى وأوكلاند سيتى ينتظر أن يلتقي الأهلي مع نظيره أوكلاند سيتي في ضربة البداية ببطولة كأس العالم للأندية الأربعاء الموافق أول فبراير فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. نتائج الأهلى فى كأس العالم للأندية يشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية الأهلي × أوكلاند سيتي الأربعاء الموافق 1 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي × فريق سياتل ساوندرز يوم 4 فبراير- الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة.

الهلال السعودي × الوداد المغربي، يوم 4 فبراير- الساعة 4.30 مساء بتوقيت القاهرة.

الفائز من المباراة رقم 3 × مع فلامنجو البرازيلي يوم 7 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

الفائز من المباراة رقم 2 × ريال مدريد يوم 8 فبراير- الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة تحديد الثالث والرابع يوم 11 فبراير- الساعة 5.30 بتوقيت القاهرة.

المباراة النهائية يوم 11 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

وتستعد 3 أندية عربية للمشاركة في النسخة رقم 18 من بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير 2023، ويشارك في البطولة 7 أندية هي الوداد البيضاوي المغربي (المضيف) - الأهلي ممثل أفريقيا - الهلال السعودي ممثل آسيا - سيتال الأمريكي (الكونكاف) - أوكلاند سيتي النيوزيلندي (أوقيانوسيا) - فلامينجو البرازيلي (أمريكا الجنوبية) - ريال مدريد (أوروبا).

ومنذ انطلاق النسخة الأولى لكأس العالم للأندية التي بدأت عام 2000 شارك 67 فريقا في البطولة، وصاحب أعلى نسبة مشاركة أوكلاند سيتي برصيد 10 مرات، ويأتي خلفه الأهلي بواقع 8 مرات، وريال مدريد 7 مشاركات.