شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتفق مع المحلة على استعارة عبده يحيى 6 أشهر بنية البيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مسؤولو النادي المصري، اتفاقهم مع نظرائهم بنادي غزل المحلة، على استعارة عبده يحيى مهاجم الفريق لمدة 6 أشهر بنية البيع، وذلك خلال الميركاتو الشتوي الجاري، ويأتي ذلك بالتزامن مع عودة كامل أبو علي رئيس النادي إلى القاهرة لإتمام ملف الصفقات الشتوية.

ومن المقرر أن تكون مباراة المحلة أمام البنك الأهلي المقرر لها غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة 16 بالدوري هي الأخيرة لعبده يحيى قبل الانضمام للمصري.

وضم النادي المصري 6 صفقات شتوية حتى الأن وهم، سعيدو وعزام من الفيوم، شريف دابو، رجب عمران من سيراميكا، وأحمد عماد وحسام جريشة من بروكسي.

ومنح حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة، وذلك بعد الهزيمة التي تلقاها النادي البورسعيدي أمام فاركو بهدفين مقابل هدف، في الجولة رقم 15 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ومن المقرر أن يستأنف النادي المصري تدريباته غداً الإثنين، داخل معسكره بالقاهرة، وذلك استعداداً لمواجهة سموحة في الجولة 17 بالدوري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة سموحة فى المباراة المقرر لها 7 فبراير المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام باستاد السويس الجديد.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة بعدما خاض 16 مباراة، فاز خلالها بـ4 مباريات وتعادل في 8 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 15 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا آخر.