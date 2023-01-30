شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى سعد: وجودى مع سامى كان الأفضل لى.. وهذا سبب تعطل انطلاقتى مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مصطفى سعد، لاعب سموحة والمعار من الأهلي، على خطوة الانضمام إلى الفريق السكندري، قائلاا: "أود أن أشكر أحمد سامي وكان سببا في مشاركتي الأساسية في مباراة إنبي، حيث لم أتدرب مع الفريق ووقّعت على الإعارة وانضممت للمعسكر مباشرة ولعب المباراة، وكذلك أشكر فرج عامر على أنه كان مصرا لآخر لحظة على التعاقد معي".

وأضاف سعد، خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي إبراهيم فايق: "اخترت العرض الأنسب لي خلال المرحلة الحالية بعد الانضمام لسموحة، ورأيت أن وجودي مع أحمد سامي هو الأفضل ويمنحني القدرة على تقديمي بشكل جيد من أجل العودة للأهلي وحجز مكاني".

وتابع: "وجودي في الأهلي في حد ذاته مكسب وغرفة الملابس مكسب كبير وأتعلم الكثير من خلال وجودي في القلعة الحمراء، ومحمد الشناوي لم يشعرني بأنني غريب وساعدني في الاندماج سريعا مع باقي المجموعة".

واستطرد: "سبب تعطل انطلاقتي مع الأهلي لوجهة نظر فنية وتعرضت لإصابة بسيطة لمدة 3 أسابيع، وانتظمت في التدريبات بعدها رغم خروج شائعات بأنني تعرضت للإصابة مجددا، ولكن كان إصابة وحيدة، ولم يكن هناك نصيب في أن أحصل على فرصة المشاركة وطلبت من مسئولي النادي الخروج للإعارة للحفاظ على مستواي الفني ولأن المشاركة تفرق مع أي لاعب".

وعن رسالته إلى لاعبي الأهلي قبل المشاركة في كأس العالم، قال: "هم لاعبون كبار وفي انتظار تحقيق ميدالية جديدة كما عودونا"، وأضاف: بدأنا بفوز على سموحة وهو ما يجعلنا نلعب بأريحية في الفترة القادمة وإمكانياتنا تقودنا للمنافسة على التواجد في المربع الذهبي، وهذا هو هدفنا في المرحلة القادمة".