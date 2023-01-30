شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: نحتاج استمرار شبانة مع سموحة.. ولهذا السبب دفعت بميسي أساسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، على رحيله عن تدريب سيراميكا قبل تولي تدريب الفريق السكندري، مؤكدا: "إدارة سيراميكا محترمة وفي منتصف الموسم الماضي كان الفريق مهدد ولديه بعض المشاكل وكان الهدف هو بقاء الفريق في الدوري الممتاز".

وقال سامي، خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي إبراهيم فايق: "الموسم التالي كان الهدف تحقيق مركز جيد والإدارة تعبت معي بعض الشيء في ضم اللاعبين من أندية صعبة للغاية وتعاقدنا مع لاعبين من الدرجة الثانية وتطوروا خلال فترة الإعداد وسيكون لهم دور كبير زي زلاكة والقرموطي وقلاوي وعبد الرحمن".

وأضاف: "رحيلي عن سيراميكا بسبب عدم التوفيق، ولو الفريق استمر في الموسم المقبل سيكون الوضع مختلفا، ولكن أشكرهم على الفترة التي تواجدت معهم فيها، وتعبت خلالها في تكوين فريق قوي".

وكشف أن فشل صفقة انتقال جون إيبوكا إلى الزمالك بسبب الاختلاف على القيمة المالية بين الناديين.

وعن مفاوضاته مع نادي سموحة لتولي القيادة الفنية، أكد أنه ليس غريبا على النادي وعلاقته جيدة مع فرج عامر، وكل اللاعبين الذين جاءوا إلى النادي تم بيعهم بأرقام كبيرة، وفرج عامر تفاوض معي بعد رحيلي عن سيراميكا ورحيل طارق العشري عن سموحة.

وتابع: "زياد طارق لاعب مهاري ودائما أحب اللاعبين المهاريين الذين لديهم حلول وتعاقدت مع محمد مغربي ومصطفى سعد أيضا، وطلبت تواجد مغربي من قبل مع سموحة قبل خروجه للإعارة إلى التشيك، وعلمت أن ميسي كان يتدرب بشكل يومي مع الأهلي وجاهز بدنيا ولم يكن لدي مشكلة في الدفع به أساسيا، وكانت لدي مشاكل في الفريق، وهناك لاعبون جدد لا يعلمون طريقتي في اللعب لذا فضلت الدفع بميسي أساسيا".

واختتم سامي تصريحاته قائلا: "نحتاج تواجد محمود شبانة معنا في ظل الحاجة إليه في هذا المركز، ولكن الزمالك من حقه استعادة اللاعب، وقد يصل الطرفان إلى صيغة تفاهم، مضيفا أن إعارة مصطفى سعد لمدة 6 شهور فقط وعزيمته وإصراره هي من ستحدد موقف عودته للأهلي ولم يخض معي أي تدريب وشارك مباشرة في المباريات".