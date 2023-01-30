الامارات | تبديلات خيمينيز تحرم الوحدة من ملامسة صدارة الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دفع مدرب فريق الوحدة، الإسباني مانويل خيمينيز، ثمن تبديل أجراه خلال مواجهة ضيفه الوصل مساء أول من أمس ضمن الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين، حينما كان متقدماً 2-1 وهي النتيجة التي كانت ستمنح «العنابي» الصدارة المشتركة مع شباب الأهلي برصيد 29 نقطة، لكن الفريق استقبل هدفين في دقيقتين، قبل أن يسجل الوحدة هدف التعادل 3-3 في اللحظات الأخيرة.

وأجرى خيمينيز تبديله الأول في الدقيقة 63 حينما كانت نتيجة المباراة 1-1 بسحب لاعب الوسط الأرجنتيني فاكوندو كروسبزكي ودفع بالمهاجم سبستيان تيغالي، وفيما أثمر التبديل عن تسجيل هدف التقدم 2-1 من صناعة تيغالي نفسه إلا أن نقطة التحول في المباراة كانت في التبديل الثاني الذي كاد أن يتسبب في خسارة «العنابي» وذلك حينما أخرج المدرب لاعب الوسط طحنون الزعابي في الدقيقة 78 لإتاحة الفرصة لمشاركة الوافد الجديد البرازيلي ماتياس بيريرا صاحب النزعة الهجومية من العمق.

وفي الوقت الذي كان فيه الوحدة الطرف الأفضل في المواجهة ويسير بخطى ثابتة نحو الحصول على النقاط الثلاث كاملة، لكن الآثار الجانبية للتبديل تمثلت في إحداث فراغات في وسط الفريق وهو ما استغله مدرب الوصل، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي بالسيطرة على منطقة المناورات ونجح في استثماره ذلك دون عناء يذكر وسجل هدفين في ظرف دقيقتين «81 و83.

وهي المرة الأولى منذ تولي الإسباني خيمينيز قيادة فريق الوحدة في شهر أكتوبر الماضي التي يكتفي فيها بإجراء تبديلين خلال مباراة وهو المعروف بكثرة التبديلات.

وقال مدرب فريق الوحدة: «أجريت تبديلين فقط بسبب ارتفاع مستوى اللاعبين، عموماً قدمنا مباراة جيدة، بالنسبة للمنافسة أعتقد أن هناك تقارباً بين جميع الأندية في جدول الترتيب».

في المقابل، أعرب مدرب فريق الوصل، الأرجنتيني بيتزي، عن حزنه لفقدانهم نتيجة الفوز في اللقاء في الدقائق الأخيرة، وقال في المؤتمر الصحافي: «الحصول على نقطة من ملعب الوحدة يعتبر نتيجة إيجابية ولكنني حزين لضياع الفوز في الدقائق الأخيرة».