الامارات | شباب الأهلي يتوج بلقب بطولة الإمارات لـ «فردي الكوميتيه»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز فريق «كاراتيه شباب الأهلي» لقب بطولة الإمارات لفردي منافسات «الكوميتيه»، ضمن منافسات البطولة المفتوحة، وذلك برصيد 12 ميدالية ملونة (سبع ذهبيات وفضيتين وثلاث برونزيات)، وذلك ضمن منافسات الأشبال وحتى الشباب للذكور، والتي جرت أول من أمس على صالة نادي الشارقة الرياضي (فرع الحزانة)، بمشاركة 225 لاعباً من 20 نادياً ومركزاً على مستوى اللعبة.

وأهدت الميداليات الذهبية السبع فرق الكاراتيه في شباب الأهلي صدارة الترتيب العام، على حساب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الذي حل ثانياً بإجمالي 19 ميدالية ملونة (ست ذهبيات وسبع فضيات وست برونزيات)، فيما حل نادي الشارقة الرياضي بالمركز الثالث برصيد 19 ميدالية ملونة (خمس ذهبيات وثماني فضيات وست برونزيات).

وحضر مراسم الختام وتتويج الأبطال، الأمين العام لاتحاد الكاراتيه حميد شامس، وعضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية في النادي سليمان الهاجري، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه محمد حربوك، والمدير الفني للاتحاد الخبير هشام سري.