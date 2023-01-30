الامارات | أكثر من 2000 مشارك في «تحدي سبينس دبي» للدراجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستقطب النسخة 13 من «تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية أكثر من 2000 مشارك من الجنسين، ومن مختلف الجنسيات من داخل وخارج الدولة، ويقام السباق يوم 19 فبراير المقبل.

وينطلق السباق الساعة السادسة صباحاً من استاد دبي الدولي بمدينة دبي الرياضية مروراً بأشهر وأهم الوجهات السياحية والرياضية في دبي ويمتد لمسافة 92 كيلومتراً، وتم مراعاة اختيار مسارات السباق بعناية لتمر عبر أبرز المناطق السياحية في دبي. ويتأهل 20% من المسجلين بجميع الفئات العمرية من عمر 19 إلى فوق 79 عاماً في السباق، للمشاركة في السباق النهائي الذي تستضيفه غلاسكو بأسكتلندا شهر أغسطس المقبل، ضمن أجندة فعاليات جران فوندو العالمية.