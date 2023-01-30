الامارات | الشارقة يطلب لقبه الأول في دوري «الصالات» أمام البطائح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف فريق البطائح ضيفه الشارقة في إياب المباراة النهائية لدوري كرة قدم الصالات الساعة السابعة مساء اليوم، وتقام في القاعة الرياضية بنادي البطائح. وكان الشارقة فاز في مباراة الذهاب بركلات الترجيح (3-1)، بعد تعادلهما (2-2) في الوقتين الأصلي والإضافي. ويضع البطائح عينه على الفوز لفرض مباراة ثالثة فاصلة تقام الخميس المقبل، بينما يسعى الشارقة لحسم اللقب اليوم للتتويج بدرع الدوري للمرة الأولى في تاريخه. وبحسب لوائح اللجنة التنفيذية للصالات فإن نتائج المباريات النهائية يجب أن تحسم نتيجتها بفوز أحدهما، حيث لا توجد هنالك نتيجة تعادل.

ونجح الفريقان بتقديم مباراة مميزة فنياً وتنظيماً في المباراة الأولى، بعد أن شهدت تألقاً متبادلاً منهما، واعتبرت إحدى أجمل مباريات الصالات خلال المواسم الأخيرة، خصوصاً بتسجيل الأهداف من التسديدات القوية من مسافات بعيدة.