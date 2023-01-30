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الامارات | مباراتان حاسمتان في كأس دبي الفضية للبولو اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل كأس دبي الفضية للبولو فعالياتها اليوم بمباراتين مهمتين في حسم الصراع على التأهل لنهائي البطولة المقرر السبت المقبل. ويلتقي فريقا «الإمارات» و«الحبتور إيفزا»، كما يواجه فريق «بنجاش» فريق «إيه أم».

وقطع فريق «الحبتور إيفزا» خطوة مهمة نحو التأهل للنهائي بتحقيق انتصاره الثاني في البطولة خلال منافسات الجولة الثالثة للبطولة، التي تقام فعالياتها حالياً بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وشهدت منافسات الجولة الماضية من البطولة تسجيل 34 هدفاً في مباراتين؛ حيث فاز «الحبتور إيفزا» على «بنجاش» 7-6 (بالهدف الذهبي)، وفاز فريق «إيه أم» على «ذئاب دبي كافو» 11-10.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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