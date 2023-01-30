الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس الاتحاد الإنجليزي
ديربي كاونتي - وست هام يونايتد 23:45
فياريال - رايو فاليكانو 00:00
أودينيزي - هيلاس فيرونا 23:45
البنك الأهلي - غزل المحلة 19:00
الدوري التونسي
البنزرتي - الصفاقسي 17:00
النجم الساحلي - الترجي 17:00
الإفريقي - أولمبيك سيدي بوزيد 17:00
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