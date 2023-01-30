الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الكلباني

كرّم الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي، الإعلامي الإماراتي علي الكلباني من قناة الشارقة الرياضية تقديراً لتغطيته الميدانية المميزة لكأس الخليج العربي (خليجي 25) التي اختتمت أخيراً في مدينة البصرة العراقية.

دفاع

استغرب جمهور فريق كلباء من عدم لجوء الفريق للعب بأسلوب دفاعي في الدقائق الأخيرة من المباراة عندما كان متقدماً على البطائح، والإصرار على مواصلة الهجوم، وهو ما تسبب في استقباله هدفاً من هجمة مرتدة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

الذيد

سجل فريق نادي الذيد رقماً قياسياً في دوري الدرجة الأولى، إذ حقق نتيجة التعادل للمرة الـ11 في الموسم الجاري، بنتيجة 2-2 مع الجزيرة الحمراء في الجولة 19، ما يعد رقماً غير مسبوق له وأيضاً هو الأعلى لأي ناد في غضون 18 مباراة.