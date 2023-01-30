7 فرق عالمية تتنافس على طواف السعودية في العلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم في العلا فعاليات سباق «طواف السعودية 2023 » للدراجات الهوائية في محافظة العلا، والذي تنظمه وزارة الرياضة ، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات، والمعتمد من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية (UCI)، بمشاركة 112 دراجا يمثلون 16 دولة، يتنافسون على مسافة إجمالية تبلغ 830 كلم، في سباق يستمر لمدة خمسة أيام حتى 3 فبراير 2023م. ويتنافس في سباق «طواف السعودية» 7 فرق عالمية مرخصة من الاتحاد الدولي للدراجات UCI WorldTeams، وهي: فريق أستانا كازاخستان (كازاخستان)، فريق البحرين فيكتوريوس (البحرين)، فريق كوفيديس (فرنسا)، فريق موفيستار (إسبانيا)، فريق جايكو العلا (أستراليا)، فريق دي إم إس DSM (هولندا)، فريق الإمارات (الإمارات العربية المتحدة)، و6 فرق محترفة مرخصة من الاتحاد الدولي للدراجات UCI ProTeams، وهي: فريق بنجول دبليو بي (بلجيكا)، فريق إيوسكالتيل- إيوسكادي (إسبانيا)، فريق هيومن باورد هيلث (الولايات المتحدة الأمريكية)، فريق كيو 36.5 المحترف (سويسرا)، فريق أونو- إكس المحترف (النرويج)، فريق كوراتيك (إيطاليا)، إضافة إلى 3 فرق تم دعوتها للمشاركة، وهي: فريق الاتحاد السعودي للدراجات (المملكة العربية السعودية)، وفريق تيلينجانو بوليجون (ماليزيا)، وفريق جيه سي إل أوكيو (اليابان). سباق طواف السعودية 2023 يتضمن خمس مراحل:





المرحلة الأولى: تنطلق في 30 يناير من مطار العلا الدولي، وصولا إلى «خيبر»، على مسافة تبلغ 180.5 كلم.



المرحلة الثانية: تبدأ من وينتر بارك إلى صخور شلال السجليات، على مسافة بطول 184 كلم.



المرحلة الثالثة: تمتد من قطار المنشية إلى أبو راكة، وطولها 159.2 كلم.المرحلة الرابعة: تبدأ من مسرح مرايا إلى سكاي فيو حرة عويرض، ومسافتها 163.4 كلم.



المرحلة الخامسة: من بلدة العلا القديمة إلى مسرح مرايا، على امتداد 142.9 كلم.



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