الأهلي والنصر يتصدران دوري السلة

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وحل فريق أحد في المركز الثالث برصيد (34) نقطة، والفتح في المركز الرابع برصيد (33) نقطة، والوحدة في المركز الخامس برصيد (30) نقطة، والهلال في المركز السادس برصيد (30) ويتأخر عن الوحدة بفارق التسجيل النقطي، والاتحاد في المركز السابع برصيد (28) نقطة، والسلام في المركز الثامن برصيد (26) نقطة، وضباء في المركز التاسع برصيد (23) نقطة، والتعاون في المركز العاشر برصيد (22) نقطة، والعدالة في المركز الحادي عشر برصيد (22) نقطة ويتأخر بفارق التسجيل النقطي عن التعاون، والأنصار في المركز الثاني عشر برصيد (19) نقطة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر فريقا الأهلي والنصر الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز لكرة السلة، حيث تعادلا في النقاط برصيد (36) نقطة، ونجح النصر في كسر فارق النقطة الواحدة بعد فوزه على نظيره الأهلي 73 -69، ويتقدم الأهلي بفارق التسجيل النقطي.وحل فريق أحد في المركز الثالث برصيد (34) نقطة، والفتح في المركز الرابع برصيد (33) نقطة، والوحدة في المركز الخامس برصيد (30) نقطة، والهلال في المركز السادس برصيد (30) ويتأخر عن الوحدة بفارق التسجيل النقطي، والاتحاد في المركز السابع برصيد (28) نقطة، والسلام في المركز الثامن برصيد (26) نقطة، وضباء في المركز التاسع برصيد (23) نقطة، والتعاون في المركز العاشر برصيد (22) نقطة، والعدالة في المركز الحادي عشر برصيد (22) نقطة ويتأخر بفارق التسجيل النقطي عن التعاون، والأنصار في المركز الثاني عشر برصيد (19) نقطة.

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