شكرا لقرائتكم خبر البطولة الدولية للجولف تشعل أجواء جدة الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعد البطولة التي تستمر لمدة أربعة أيام من أبرز بطولات الجولف العالمية، وتستقطب هذه النسخة نخبة من ألمع وأشهر اللاعبين في عالم الجولف من أنحاء العالم إلى ساحل البحر الأحمر.وتأتي النسخة الخامسة من بطولة السعودية الدولية تحت مظلة الجولة الآسيوية، حيث يبلغ مجموع جوائزها 5 ملايين دولار أمريكي، ويشارك فيها مجموعة من أكبر نجوم الجولف في العالم ومنهم حامل لقب نسخة العام الماضي من بطولة السعودية الدولية الأمريكي هارولد فارنر، والأسترالي المصنف الثالث دوليا والحائز على جائزة أفضل لاعب لعام 2022 من PGA كاميرون سميث، وحامل لقب بطولة السعودية الدولية في نسختين سابقتين الأمريكي داستن جونسون.
كانت هذه تفاصيل خبر البطولة الدولية للجولف تشعل أجواء جدة الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.