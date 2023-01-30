البطولة الدولية للجولف تشعل أجواء جدة الخميس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق الخميس المقبل منافسات بطولة السعودية الدولية للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية، وذلك على ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في مدينة جدة.

وتعد البطولة التي تستمر لمدة أربعة أيام من أبرز بطولات الجولف العالمية، وتستقطب هذه النسخة نخبة من ألمع وأشهر اللاعبين في عالم الجولف من أنحاء العالم إلى ساحل البحر الأحمر.

وتأتي النسخة الخامسة من بطولة السعودية الدولية تحت مظلة الجولة الآسيوية، حيث يبلغ مجموع جوائزها 5 ملايين دولار أمريكي، ويشارك فيها مجموعة من أكبر نجوم الجولف في العالم ومنهم حامل لقب نسخة العام الماضي من بطولة السعودية الدولية الأمريكي هارولد فارنر، والأسترالي المصنف الثالث دوليا والحائز على جائزة أفضل لاعب لعام 2022 من PGA كاميرون سميث، وحامل لقب بطولة السعودية الدولية في نسختين سابقتين الأمريكي داستن جونسون.