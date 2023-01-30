شكرا لقرائتكم خبر يتقدمهم الدون .. 24 صفقة في الدوري السعودي بالميركاتو الشتوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسبب قرار منع ناديي الهلال والاتحاد من التسجيل على خلفية قضيتيهما الصادرتين من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم (الأولى تتعلق بتوقيع محمد كنو عقدين مع النصر والهلال، والثانية فيما يتعلق بمفاوضة الاتحاد للمغربي عبدالرزاق حمدالله أثناء سريان عقده مع النصر) في تراجع عدد صفقات الميركاتو الشتوي لهذا الموسم الذي أسدل الستار عليه صباح أمس.

وأبرمت سبعة فرق في دوري روشن السعودي للمحترفين 24 صفقة، منها 13 صفقة أجنبية و11 محلية.

وشهدت الفترة الشتوية تسجيل ثلاث صفقات قبل ساعتين من إغلاق الميركاتو الشتوي منتصف ليل أمس الأول، حيث تعاقد الفتح مع خالد الغنام قادما من النصر بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، فيما تعاقد الشباب مع لاعب المحور رياض شراحيلي لمدة 4 مواسم قادما من أبها، بعدما اتفق الناديان على شراء الفترة المتبقية من عقده، وفي الوقت نفسه تعاقد أبها مع ناصر العمران لموسمين ونصف الموسم قادما من الشباب.

وتصدر نادي النصر صاحب الصفقة الأكبر في تاريخ الكرة السعودية والميركاتو الشتوي عندما أعلن التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف الموسم، وهي الصفقة التي تداولتها وسائل الإعلام العالمية المختلفة على نطاق واسع خلال الأيام الماضية.

فيما تمكن نادي الباطن الرابح الأكبر، بعد منعه من التسجيل في الميركاتو الصيفي الماضي، لعدم استخراجه شهادة الكفاءة المالية، من إبرام 6 صفقات، لدعم الفريق ومحاولة إنقاذ موقفه بتذيله سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

في حين جاء تعاقد نادي الخليج مع البرتغالي فابيو مارتينيز كإحدى أبرز الصفقات الشتوية بعد مساهمته في تحقيق الفريق لثلاثة انتصارات متتالية حسنت من موقفه في سلم الترتيب.

جنسيات اللاعبين الأجانب المنضمين خلال الميركاتو الشتوي: ‏

4 من البرتغال

1 من السويد

‏1 من سلوفينيا

‏1 من إسبانيا

‏1 من الأرجنتين

‏1 من فرنسا

‏1 من الأوروجواي

‏1 من غانا

‏1 من الكونغو

‏1 من كولومبيا

صفقات النصر

البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عاما) مهاجم‏

الأرجنتيني أجوستين روسي (27 عاما) حارس

نواف بوشل (22 عاما) ظهير أيمن 5 سنوات من الفتح

صفقات الخليج

البرتغالي فابيو مارتينيز (29 عاما) طرف

البرتغالي بيدرو أمارال (25 عاما) ظهير

أحمد الزين (31 عاما) إعارة من ضمك

صفقات الفتح

الإسباني كريستيان تيلو (31 عاما) طرف

سعيد باعطية (اعتبارا من الموسم المقبل) 4 سنوات من جدة ‏

خالد الغنام (22 عاما) إعارة من النصر

صفقات الباطن

الفرنسي تيبولت بيزي (30 عاما) ظهير

الأوروجوياني رينزو لوبير (28 عاما) مهاجم

الغاني موداسيرو ساليفو (25 عاما) محور

الكولومبي إندريس روا (29 عاما) وسط مهاجم‏

الكونغولي إندريه بوكيا (27 عاما) طرف

عبدالله اليوسف (25 عاما) ظهير إعارة من الفتح

صفقات الشباب

ماجد كنبة (29 عاما) وسط انتقال من الفتح

رياض شراحيلي (29 عاما) محور 4 سنوات من أبها

صفقات العدالة

السلوفيني ديفيد تيجانيش (25 عاما) وسط

السويدي ماركوس إنتونسون (31 عاما) مهاجم

البرتغالي بيدرو يوجينيو (32 عاما) وسط

نواف الصبحي (32 عاما) مدافع من التعاون

عبدالعزيز علاوي (25 عاما) ظهير أيسر من النصر

صفقات أبها

عبدالرحمن البوق (23 عاما) حارس مرمى من الأنصار

ناصر العمران (25 عاما) محور موسمين ونصف من الشباب

أندية لم تتعاقد خلال الشتوية

الهلال

الاتحاد

الوحدة

الطائي

ضمك

الفيحاء

الرائد

الاتفاق

التعاون