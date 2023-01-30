فيفا يقر قواعد جديدة لخفض أرباح وكلاء اللاعبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تنظيم عمليات الانتقال، والحد من سطوة الوكلاء الذين يجنون كثيرا من الأموال نظير إتمام كل صفقة، كشف تقرير إسباني عن إقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سياسات ولوائح جديدة خاصة بانتقالات اللاعبين.

وذكرت صحيفة «سبورت» (Sport) أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عقد مؤتمرا لإبلاغ أنديته ووكلاء اللاعبين بالسياسات الجديدة التي أقرها (فيفا)، والخاصة بانتقالات اللاعبين.

وأشارت الصحيفة إلى أن (فيفا) بدأ بتنظيم عملية انتقالات اللاعبين منذ 1992، إذ أنشأت أول لائحة «صارمة» بهذا الخصوص.

ومنذ ذلك الوقت، شهدت هذه العملية تحولات كثيرة بين اهتمام وتجاهل، حتى قرر الاتحاد الدولي تنظيمها بشكل نهائي، إذ تم إقرار السياسات الجديدة يوم 7 يناير 2023، ودخلت حيز التنفيذ بعدها بيومين.

ومن ضمن هذه اللوائح، فإنه يحق للنادي - الذي أشرف على تدريب لاعب في أكاديميته من عمر 12 عاما - الحصول على مقابل مادي كلما انتقل إلى ناد آخر.

وبينت «سبورت» أن هذه الحالة انطبقت على بيدرو رودريغير، الذي ينعش - كل عملية انتقال - خزينة ناديه الأول راكي سان إيسيدرو بالأموال.

وتتمثل القواعد الجديدة في نقاط أساسية، أولها إنشاء غرفة وكلاء لحل النزاعات الدولية، وهو أمر سيتم خلال الاتحاد الإسباني لكرة القدم في إسبانيا، في حال وجود نزاع وطني.

أما القاعدة الثانية، فتمنع التمثيل الثلاثي، بمعنى أن الوكيل الممثل للاعب والناديين البائع والمشتري، لن يستفيد ماليا من جميع الأطراف.



أما القاعدة الثالثة، فتتيح للوكيل الحصول على أرباح مالية بقيمة 3%، إذا كانت قيمة الصفقة تتعدى حاجز 200 ألف دولار، و5% إذا كانت أقل من ذلك، وهي أرقام لن تُرضي الوكلاء، وفق «سبورت».

وأنشأ الفيفا بنك يكون مسؤولا بشكل مباشر عن تحويل المبالغ إلى جميع الأطراف: اللاعب والأندية والوكلاء، وضمان وصولها إليهم.

وكان الاتحاد الدولي قد أكد أخيرا أن حجم الإنفاق على الصفقات في 2022 بلغ 6.5 مليارات دولار، بزيادة قدرها 33.5% مقارنة بـ2021.

القواعد التنظيمية الجديدة





يحق للنادي الذي أشرف على تدريب لاعب في أكاديميته من عمر 12 عاما الحصول على مقابل مادي كلما انتقل إلى ناد آخر



إنشاء غرفة وكلاء لحل النزاعات الدولية



منع التمثيل الثلاثي، بمعنى أن الوكيل الممثل للاعب والناديين البائع والمشتري، لن يستفيد ماليا من جميع الأطراف



تتيح للوكيل الحصول على أرباح مالية بقيمة 3% إذا كانت قيمة الصفقة تتعدى حاجز 200 ألف دولار، و5% إذا كانت أقل من ذلك لضمان سير العملية بالشكل الصحيح.



أنشا (فيفا) بنكا مقره فرنسا، سيتم خلاله تنظيم كل عملية انتقال، والتحقق من كل البنود بشكل منظم وبطريقة شفافة



سيكون هذا البنك مسؤولا بشكل مباشر عن تحويل المبالغ إلى جميع الأطراف: اللاعب والأندية والوكلاء، وضمان وصولها إليهم



الهدف من لوائح فيفا الجديدة

الأسعار المبالغ فيها التي يجنيها الوكلاء

تعددية القواعد بالتحويلات

وجود بعض المخالفات في عمليات التعاقد

تحفيز تنمية اللاعبين الشباب

منع التجاوزات بحقهم وضمان جودة الخدمات

تجنب تضارب المصالح وحماية اللاعبين الصغار