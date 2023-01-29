الزمالك يستعيد نغمة الانتصارات ويخطف فوزا غاليا أمام فيوتشر (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الزمالك، فوزًا هاما على فيوتشر بنتيجة 2 / 1 في أول اختبار للمدير الفني الجديد أسامة نبيه، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، فى الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفى الدقيقة 14 تقدم الزمالك على فيوتشر بهدف سجله التونسى سيف الدين الجزيرى، مستغلا خطأ دفاع الفريق المنافس.

وفى الدقيقة 24 تمكن مروان محسن مهاجم فيوتشر من تسجل هدف التعادل لفيوتشر، بعد خطأ من دفاع الزمالك.

وفى الدقيقة 34 نجح سيف الجزيرى فى تسجيل الهدف الثاني للزمالك بتسديدة قوية فى مرمى محمود حمدى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 29 فى المركز الرابع، فيما تجمد رصيد فيوتشر عند النقطة 31 فى المركز الثالث.

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