ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنجليزي بهزيمة من برايتون



ودّع فريق ليفربول منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد خسارته أمام مستضيفه برايتون 1-2 اليوم الأحد في الدور الرابع من البطولة.



وتقدم ليفربول بهدف سجله هارفي إليوت (30) وتعادل برايتون عن طريق لويس دينك (40)، ثم سجل كاورو ميتوما هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من المباراة.



وبهذه النتيجة تأهل برايتون لدور 16.



يذكر أن ليفربول هو حامل اللقب حيث تغلب على تشلسي بركلات الترجيح 6-5 في المباراة النهائية للنسخة الماضية من البطولة.



وجاءت هذه الخسارة لتزيد محنة الفريق الذي يعاني منذ بداية الموسم، حيث يتواجد ليفربول في المركز التاسع بالدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.



وهذا الفوز الثاني لبرايتون على ليفربول هذا الشهر، بعدما انتصر على فريق المدرب يورغن كلوب 3-صفر في البريميرليغ.



(وكالات)