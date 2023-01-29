منتخب مصر سابع العالم في مونديال اليد بعد فوزه بصعوبة على المجر

الشارقة - اميمة ياسر - حقق منتخب مصر لكرة اليد، المركز السابع، في ختام مشواره ببطولة العالم المقامة فى بولندا والسويد، بعد فوزه على نظيره المجري بنتيجة 36/35 بالوقت الإضافي، في مباراة لتحديد المركزين السابع والثامن.

انتهى الشوط الأول 17/11 لصالح المنتخب المصري.

وبذلك حافظ المنتخب المصري على المركز السابع الذي حققه فى آخر نسخة 2021 والتى أقيمت فى مصر.

وخسر منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام نظيره الألمانى بنتيجة 35/34، ضمن أول مواجهات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن فى بطولة العالم، بعد الخسارة أمام نظيره السويدى الأربعاء بنتيجة 26/22 فى إطار ربع نهائى بطولة العالم فى نسختها الـ28 .

وجاءت مواجهة الفراعنة للسويد، فى ظل صعود منتخبنا الوطنى كثان المجموعة الرابعة بعد الخسارة أمام نظيره الدنمارك بنتيجة 30 /25 بآخر مواجهاته فى الدور الرئيسى فى بطولة العالم.

واستطاع منتخب مصر لرجال كرة اليد تحقيق الفوز على نظيره البحرينى بنتيجة 26 / 22 يوم السبت الماضى فى ثانى مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم، ليضمن التأهل إلى دور ربع النهائى.

ونجح منتخب اليد فى تحقيق الفوز بلقاء البحرين لضمان الصعود رسميا إلى دور ربع النهائى بالبطولة، خاصة أنه نجح فى الفوز بأول مباريات الدور الرئيسى على بلجيكا بنتيجة 33 / 28.

كما استطاع منتخب مصر التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا والسويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، بالفوز على كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.