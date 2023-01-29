الاختبار الأول لأسامة نبيه.. التشكيل الرسمي للزمالك أمام فيوتشر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجهاز الفني للزمالك، بقيادة أسامة نبيه، التشكيل الذي سيخوض به مباراة فيوتشر المقرر لها السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعتبر مواجهة فيوتشر هى الأولى لأسامة نبيه بعدما تولى القيادة الفنية للزمالك، خلفا للبرتغالي فيريرا، الذي تمت إقالته لسوء النتائج.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - سيد عبد الله "نيمار"

خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وعمر جابر ومصطفى الزناري وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي وسامسون أكينولا، فيما تم استبعاد من القائمة أحمد فتوح.