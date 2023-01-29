بمشاركة صلاح.. ليفربول يودع الكأس بهزيمة قاتلة أمام برايتون (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - ودع ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تلقى هزيمة قاتلة من برايتون، بهدفين لهدف، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الدور الرابع من البطولة.

أحرز هارفى إيليوت الهدف الأول للريدز فى شباك برايتون بالدقيقة 30 من زمن المباراة بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح.

ونجح لويس دانك فى تسجيل هدف التعادل لصالح برايتون من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس أليسون فى الدقيقة 41 من زمن المباراة.

وسجل اليابانى كاورو ميتوما الهدف الثانى لفريق برايتون فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبدأ ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: إبراهيما كوناتى، جوميز، ترينت ألكسندر أرنولد، روبرتسون.

خط الوسط: نابى كيتا، بايتيتش، تياجو.

خط الهجوم: هارفى إيليوت، محمد صلاح، كودى جاكبو.

رابط الأهداف: https://vidbtol2.stad90.com/embed/USJWmzhc468kD