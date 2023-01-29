وقف التعامل مع رئيس الزمالك واستمرار لجنة الانضباط.. قرارات هامة من اتحاد الكرة بعد اجتماعه الطارئ

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، عدد من القرارات الهامة، وذلك عقب اجتماعه الطارئ اليوم الأحد.

وأصدر الاتحاد عدة قرارات، أبرزها إيقاف التعامل مع رئيس الزمالك، مرتضى منصور، وإحالة جميع تجاوزاته ضد المجلس إلى لجنة الانضباط، بالإضافة إلى عدم قبول اعتذار اللجنة والتمسك باستمرارها في عملها.

وقرر اتحاد الكرة ايضاً تسوية مستحقات كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، ومارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق.

وأشار الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أنه جاري التفاوض مع خبير تحكيمي أجنبي، ومخاطبة المجلس الأعلى للإعلام بشأن التجاوزات الصادرة من قناة الزمالك.

وففيما يلي قرارات اتحاد الكرة بعد اجتماع اليوم

- عدم قبول اعتذار لجنة الانضباط والتمسك باستمرارها في عملها، كقامات قضائية وقانونية مستقلة، حيث أن تواجدها في الاتحاد المصري لكرة القدم يرسخ مبادئ العدالة والانضباط داخل منظومة الكرة المصرية، ويؤكد المجلس على كافة صلاحيات اللجنة الانضباطية والأخلاقية طبقا للائحة الانضباط والأخلاقيات، ودعمه الكامل لما تتخذه من قرارات.

- إيقاف التعامل مع رئيس نادي الزمالك (مرتضى منصور)، وإحالة جميع تجاوزاته ضد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى لجنة الانضباط، مع احتفاظ المجلس بحقه في التصعيد، حال استمرار تلك التجاوزات.

- مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام، بشأن التجاوزات الصادرة من قناة نادي الزمالك.

- تم عرض مجموعة من السير الذاتية لخبراء تحكيم أجانب، وجار التفاوض معهم للتعاقد مع السيرة الذاتية الأفضل، لتولي مهمة رئاسة لجنة الحكام المصرية، على أن يكون ضمن مهام رئيس اللجنة تطوير منظومة التحكيم المصرية.

- الموافقة على تسوية مستحقات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بعد مراجعة الجهة الإدارية.

- الموافقة على تسوية مستحقات الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق، بعد الموافقة على استقالته، ومراجعتها من الجهة الإدارية.

- عقد مؤتمر صحفي، لعرض الرؤية الحالية والمستقبلية لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وخطته للنهوض بكرة القدم المصرية خلال السنوات المقبلة.