الامارات | ماكلروي يتصدر بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقترب السباق نحو كأس الدلة العربية من نهايته بعد ختام حماسي لمنافسات الجولة الثالثة من بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف بمشاركة أفضل اللاعبين على مدار الموسم الحالي على ملعب «المجلس» في نادي الإمارات للغولف، للفوز بجوائز مالية تبلغ 9 ملايين دولار للبطولة التي تُمثل الحدث الثاني لسلسلة رولكس ضمن جولة «دي بي وورلد» لموسم 2023.

وشهدت منافسات الجولة الثالثة تصدُر المصنف الأول عالمياً «روري مالكروي» الذي حالفه الحظ اليوم الأحد وقدم آداءا مميزا حيث أحرز مجموع 201 نقطة بواقع 15ضربة تحت المعدل، ويعد الأيرلندي شمالي البالغ من العمر 33 عاماً واحد من ألمع الأسماء في رياضة الغولف، وحصل على لقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك لعامي 2009 و 2015، بجانب العديد من الألقاب الأخرى لبطولات الجولف العالمية.

وعبر روري عن سعادته بهذه النتيجة قائلاً: «اعتقد أن النتيجة تعكس تفاوت كبير في الأداء الذي قدمته، وهو ما خططت له في مشاركتي هنا، كما اتطلع إلى تحقيق المزيد يوم غد والفوز بالبطولة. أشعر بتحسن في أدائي اليوم وكلي حماس وإرادة لمنافسات الغد».