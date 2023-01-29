ميلان ينهار أمام ساسولو بخماسية مذلة في الدوري الإيطالي

المنامة - ياسر ابراهيم -

تلقى ميلان خسارة تاريخية أمام ضيفه ساسولو، بنتيجة (5-2)، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 20 من الدوري الإيطالي.



أحرز خماسية ساسولو "جريجوري ديفريل (19)، دافيد فراتسي (22)، دومينيكو بيراردي (30)، أرماند لوريونت من ركلة جزاء (47)، ماتيوس هينريك (79)"، بينما سجل هدفي ميلان "أوليفيه جيرو (24)، وديفوك أوريجي (81)".



بخسارة ميلان، تجمد رصيد الفريق عند 38 نقطة، ليتراجع إلى المركز الرابع، بينما رفع ساسولو رصيده إلى 20 نقطة في المركز 16.



ميلان بدأ اللقاء بسرعة ونجح في تسجيل هدف التقدم بعد مرور 8 دقائق، عن طريق جيرو، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.



تهديد ساسولو الأول جاء في الدقيقة 18، فمن كرة وصلت للمهاجم لوريونت بالجانب الأيسر داخل المنطقة، أطلق تسديدة قوية تصدى لها الحارس تاتاروسانو.



وبعد دقيقة واحدة، تمكن ساسولو من تسجيل الهدف الأول، بعد انطلاقة بيراردي بالكرة من منتصف الملعب، ليتوغل ويمرر إلى ديفرل بالناحية اليسرى أمام المرمى، ليسكنها الشباك.



عاد ساسولو ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 22، عن طريق فراتسي، الذي حصل على تمريرة من بيراردي، ليتوغل داخل المنطقة ويسدد كرة أخطأ الحارس تاتاروسانو في تقديرها، لتمر من جانب يديه إلى داخل المرمى.







ونجح ميلان في العودة للمباراة بتقليص الفارق عن طريق جيرو، الذي أحرز هدف ميلان الأول في الدقيقة 24، بعدما استغل كرة عرضية من ناحية اليمين، ليرتقي أعلى من المدافع، ويحولها برأسية في الشباك.



وفي الدقيقة 30، سجل ساسولو هدفا ثالثا عن طريق بيراردي، الذي استغل ركنية نفذها تراوري بشكل متقن، ليقابلها برأسية في الشباك.



في الدقيقة 45+1، مرر كالابريا كرة عرضية لمسها جيرو برأسية لتمر إلى ريبيتش بالناحية اليسرى، ويطلق الكرواتي تسديدة وصلت لأحضان الحارس كونسيلي.



الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول شهدت اعتراضات كبيرة من لاعبي ميلان، بعدما انطلق ريبيتش بالكرة تجاه المرمى، وحاول روجيرو اعتراضه وارتكاب خطأ، لكن مهاجم ميلان تعدى عليه بمرفق يده في الوجه، ليطلق الحكم صافرته ويشهر البطاقة الصفراء في وجه ريبيتش.







في محاولة للعودة إلى المباراة، دفع بيولي برفائيل لياو مع بداية الشوط الثاني، ليحل محل شارل دي كيتيلار.



وحصل الضيوف على ركلة جزاء بعد 36 ثانية فقط من انطلاق الشوط، بعدما سقط لوريونت بعد احتكاك مع كالابريا داخل المنطقة، تمكن لوريونت من تسجيلها بنجاح في الدقيقة 47.



وسجل ريبيتش هدفا لميلان بالدقيقة 54، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو، ألغى الحكم الهدف بداعي التسلل.



وسنحت فرصة لميلان لتقليص النتيجة، بعدما مر لياو من الجناح الأيسر، ومرر لداخل المنطقة إلى ريبيتش، الذي أطلق تسديدة أعلى العارضة.



واعترض لاعبو ميلان في الدقيقة 70 على كرة لمست يد فراتسي لاعب ساسولو، عاد فيها الحكم لتقنية الفيديو، لكنه أشار باستكمال اللعب دون مخالفة، بعدما وجد أن الكرة لمست فخذ اللاعب أولا.



مع انهيار ميلان وفشله في العودة، سجل ساسولو الهدف الخامس، بعدما نجح المتألق بيراردي في خطف الكرة من ثيو هيرنانديز، ليتوغل ويمرر إلى هنريكي، الذي سدد كرة أرضية داخل المرمى.

(كورة)



البديل أوريجي نجح في تسجيل الهدف الثاني لميلان بالدقيقة 81، بعدما استلم البلجيكي الكرة خارج المنطقة، وأطلق تسديدة رائعة ضربت العارضة ومرت لداخل الشباك.

