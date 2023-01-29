الامارات | ديوكوفيتش يعادل الرقم القياسي لنادال بعد الفوز بلقب "أستراليا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقب بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة العاشرة في تاريخ عندما تغلب على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-3 و7-6 (7-4) و7-6 (7-5) الاحد في المباراة النهائية في مليورن. وحقق ديوكوفيتش اللقب الـ22 في الغراند سلام معادلا الرقم القياسي المسجل باسم الاسباني رافايل نادال الذي جرد من لقب البطولة الاسترالية هذا العام، كما استعاد صدارة التصنيف العالمي من الإسباني الآخر كارلوس ألكاراس الغائب عن النسخة الحالية بسبب الإصابة.

وهو الفوز العاشر لديوكوفيتش في 10 مباريات نهائية في ملبورن والـ22 في 33 مباراة نهائية في البطولات الاربع الكبرى. في المقابل، فشل تسيتسيباس في الظفر باول القاب الكبرى للمرة الثانية في مسيرته بعد الاولى عندما خسر امام ديوكوفيتش بالذات في رولان غاروس عام 2021. وانهار ديوكوفيتش بالدموع معانقا والدته في المدرجات ثم على كرسيه على ارضية الملعب متأثرا بمعاناته العام الماضي عندما تم ترحيله لرفضه تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.