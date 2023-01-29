3 أسباب.. لماذا خرج برونو سافيو من حسابات كولر في الأهلي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

خرج البرازيلي برونو سافيو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من حسابات الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، وذلك لعدة أسباب.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن الجهاز الفني للأهلي وافق على تسويق برونو سافيو خلال الفترة المقبلة تحسبا لرحيله بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما افتعل اللاعب أزمة داخل النادي بسبب عدم مشاركته في التشكيل الأساسي طوال الفترة الماضية.

واستعرضت الصحيفة أبرز أسباب استبعاد برونو سافيو من حسابات الجهاز الفني للنادي الأهلي، وعلى رأسها عدم مناسبة اللاعب البرازيلي لطريقة لعب السويسري مارسيل كولر.

وأوضحت الصحيفة أن طريقة لعب كولر تسببت في عدم تألق سافيو خلال مشاركته في الفترة الماضية، إذ يحاول الجهاز الفني إعادة اللاعب للمباريات والاستفادة من خدماته بالفترة المقبلة في ظل ضغط المباريات.

وأضافت أن تألق أحمد عبدالقادر في مركز الجناح الأيسر ومحمد مجدي أفشة في مركز صانع الألعاب، ثاني أسباب خروج برونو سافيو من الحسابات الفنية للجهاز الفني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإصابات المتكررة في الركبة لبرونو سافيو تسببت في خروجه من قائمة مباريات الفريق أكثر من مرة وهو ما أبعده عن المباريات خاصة المباريات الهامة للفريق جاء أخرها أمام الزمالك في الدوري الممتاز.

ويأمل سافيو في الحصول على فرصة المشاركة أساسيًا ضمن صفوف الفريق في كأس العالم للأندية، إذ يستهل الأهلي مبارياته في البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل.