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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت استعداداته لمواجهة نظيره فريق كليرمونت اليوم الأحد في الجولة العشرين من عمر الدوري الفرنسي.

موعد مباراة كليرمونت ضد نانت في الدوري الفرنسي

ومن المقرر أن تُقام مباراة فريق نانت ضد نظيره فريق كليرمونت اليوم الأحد في الدوري الفرنسي على ملعب الفريق الأخير.



وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.



ويحتل فريق نانت المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 21 نقطة، بينما يحتل كليرمونت المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

وسوف يتم نقل مباراة فريق نانت ضد نظيره فريق كليرمونت اليوم الأحد عبر شبكةتزيد البحث حول مباراة كليرمونت ضد نانت في الدوري الفرنسي خلال الساعات الماضية.،

حيث يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت استعداداته لمواجهة نظيره فريق كليرمونت اليوم الأحد في الجولة العشرين من عمر الدوري الفرنسي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة فريق نانت ضد نظيره فريق كليرمونت اليوم الأحد في الدوري الفرنسي على ملعب الفريق الأخير.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق نانت المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 21 نقطة، بينما يحتل كليرمونت المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

وسوف يتم نقل مباراة فريق نانت ضد نظيره فريق كليرمونت اليوم الأحد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.قنوات بي إن سبورتس القطرية.